На земле обнаружили опёнок весом 400 тонн
15 октября 2018 09:53
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Гриб опёнок толстоногий (лат. Armillaria lutea), растущий в американском штате Мичиган, оказался в четыре раза больше и в 1,6 раза старше, чем до этого полагали учёные. Результат научной работы группы канадских исследователей опубликован в архиве bioRxiv.
Исследователи обнаружили недалеко от городка Кристал Фоллз, штат Мичиган, единый организм гриба, который занимал площадь в 12 гектаров. Тогда специалисты пришли к выводу, что опёнок весит около 100 тонн и его возраст — 1,5 тысячи лет.
Учёные прозвали организм чудовищным грибом (humongous fungus) из-за его огромной подземной части.
В рамках нового исследования эксперты собрали на большой территории 245 проб и подтвердили, что грибница представляет собой единый организм. Кроме того, им удалось выяснить, что на самом деле опёнок весит 400 тонн, он занимает площадь в 37 гектаров, а его возраст — как минимум 2500 лет.
Анализ 15 образцов гриба показал удивительно малое количество мутаций — всего 163 изменения на 100 миллионов пар нуклеотидов. Специалистам пока не удалось выяснить, каким образом гриб так успешно копирует свою ДНК.
Как отмечается, крупнейшим организмом считается ещё один "чудовищный гриб", который обнаружили в 1998 году в штате Орегон. Это опёнок тёмный площадью примерно в 10 квадратных километров и возрастом около 8500 лет, сообщает Лайф.
Фото pixabay.com
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