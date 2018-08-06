На Украине задумались о прекращении ж/д сообщения с Россией
6 августа 2018 12:43
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Правительство Украины изучает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — цитирует Омеляна интернет-сайт «Телевизионной службы новостей» телеканала «1+1».
В декабря 2017 года полностью заработал участок железной дороги в обход Украины. Решение о его постройке приняли из-за ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Омелян приветствовал этот шаг, заявив, что российские поезда должны «ездить где угодно, кроме Украины».
С октября 2015 года между странами полностью прекратилось авиасообщение по инициативе Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число сократилось в разы по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине, пишут "Известия".
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