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На Октоберфесте выпили 7,5 миллиона литров пива

8 октября 2018 13:08
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На Октоберфесте выпили 7,5 миллиона литров пива
Каждый из гостей в среднем выпил чуть больше литра.

Традиционный праздник прошёл в Мюнхене уже в 185-й раз и собрал 6,3 миллиона гостей.

В этом году в Баварию съехалось на 100 тысяч поклонников пенного напитка больше, чем в 2017-м, пишет Deutsche Welle. Организаторы сообщили изданию, что на празднике стало больше гостей, приехавших с семьями, и тех, кому за 60.

Однако несмотря на такое скопление людей, пьющих пиво, правонарушений стало меньше почти на 10%. За порядком следило 600 полицейских с закреплёнными на одежде видеокамерами и ещё несколько сотен частных охранников, пишет Лайф.

Октоберфест открылся 22 сентября. На фестивале побывал и бывший президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари. Ещё один экс-президент, Барак Обама, когда-то обещал посетить праздник после своего ухода с поста, но так и не приехал. А вот Дональд Трамп на днях обмолвился, что пива вообще никогда не пробовал.


Фото pixabay.com
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