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На Аляске отец с сыном застрелили медведей, не зная, что попали в фотоловушку

10 августа 2018 11:13
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На Аляске отец с сыном застрелили медведей, не зная, что попали в фотоловушку
Теперь мужчинам предъявлены обвинения в незаконном убийстве животных.

Отец и сын отправились к отдалённой медвежьей берлоге на Аляске, где на глазах у двух медвежат застрелили их мать, а затем расправились с малышами, сообщает Associated Press. 41-летний Эндрю Реннер и его 18-летний сын Оуэн не знали, что медведи находились под наблюдением специалистов Лесной службы США.

У берлоги была установлена камера, которая засняла расправу над животными и тот момент, когда отец и сын обнаружили на медведице специальный ошейник и решили избавиться от него.

На запись также попал момент, когда Оуэн Реннер сказал, что власти не смогут их вычислить. Мужчины разделали медведицу и поместили части туши в сумки. Спустя два дня они вернулись, обсуждая, как избавиться от тел медвежат.

Через две недели Эндрю Реннер принёс тело медведицы в офис по охране окружающей среды, рассказав, что они с сыном убили медведицу. Во время допроса Реннер заявил, что не знал о том, что у животного были медвежата, и не видел их. Он соврал о количестве убитых медведей, а также не указал, что медведицу убил его сын.

Теперь мужчинам предъявлены обвинения в незаконном убийстве животных, так как на большей части территории штата Аляска убийство медвежат или медведиц с медвежатами вне закона, пишет Лайф.

pixabay.com


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