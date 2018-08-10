На Аляске отец с сыном застрелили медведей, не зная, что попали в фотоловушку
10 августа 2018 11:13
124
Отец и сын отправились к отдалённой медвежьей берлоге на Аляске, где на глазах у двух медвежат застрелили их мать, а затем расправились с малышами, сообщает Associated Press. 41-летний Эндрю Реннер и его 18-летний сын Оуэн не знали, что медведи находились под наблюдением специалистов Лесной службы США.
У берлоги была установлена камера, которая засняла расправу над животными и тот момент, когда отец и сын обнаружили на медведице специальный ошейник и решили избавиться от него.
На запись также попал момент, когда Оуэн Реннер сказал, что власти не смогут их вычислить. Мужчины разделали медведицу и поместили части туши в сумки. Спустя два дня они вернулись, обсуждая, как избавиться от тел медвежат.
Через две недели Эндрю Реннер принёс тело медведицы в офис по охране окружающей среды, рассказав, что они с сыном убили медведицу. Во время допроса Реннер заявил, что не знал о том, что у животного были медвежата, и не видел их. Он соврал о количестве убитых медведей, а также не указал, что медведицу убил его сын.
Теперь мужчинам предъявлены обвинения в незаконном убийстве животных, так как на большей части территории штата Аляска убийство медвежат или медведиц с медвежатами вне закона, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
323
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
803
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
657
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1230
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1003
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1042
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1637
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1618
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3305
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2395
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3535
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
823
Мероприятия