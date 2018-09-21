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NASA за два дня обнаружило две планеты, похожие на Землю

21 сентября 2018 12:48
89
NASA за два дня обнаружило две планеты, похожие на Землю
Небесные тела нашли с помощью аппарата TESS.

Спутник Американского космического агентства TESS за два дня нашёл две похожие на Землю планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается на странице NASA в "Твиттере".
Первая планета была найдена 19 сентября. Специалисты назвали её Суперземлёй, она вращается вокруг звезды Пи Столовой Горы на расстоянии около 60 световых лет от Земли. В NASA предполагают, что на планете возможно наличие воды или газов.

Вторая планета обнаружена 20 сентября. Её назвали Горячей Землёй. Она немного больше, чем Земля, находится на расстоянии 49 световых лет и вращается вокруг LHS 3844 — карликовой звезды класса М.

Аппарат TESS запустили в апреле 2018 года, он предназначен для открытия экзопланет методом, основанным на наблюдениях за прохождением небесного тела на фоне звезды, пишет Лайф.
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