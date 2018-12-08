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NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео

8 декабря 2018 12:59
88
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.

Космический зонд NASA InSight записал шум ветра на Марсе. Соответствующая запись была опубликована в официальном аккаунте ведомства в "Твиттере".
Видеозапись со звуками ветра также была опубликована на сайте NASA.

Напомним, зонд NASA InSight успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября и прислал первую фотографию с поверхности Марса, пишет Лайф.



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