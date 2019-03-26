NASA отменило выход женского дуэта в открытый космос
26 марта 2019 11:24
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пересмотрело состав участников предстоящего 29 марта выхода в открытый космос, пишут "Известия".
Вместо женского дуэта менять литий-ионные батареи на паре солнечных антенн Международной космической станции (МКС) будет смешанная пара астронавтов — Кристина Кок и Ник Хейг.
Как говорится в сообщении NASA, решение об изменении частично было принято из-за доступных на станции размеров скафандров.
В ходе первого выхода в открытый космос Энн Макклейн поняла, что ей больше подходит верхняя часть скафандра размера «М». К 29 марта может быть подготовлен только один такой скафандр, который наденет Кок, указали в ведомстве.
Изначально на это число был запланирован первый в истории женский выход в открытый космос, который должны были осуществить Кок и Макклейн, передает «Федеральное агентство новостей».
Фото pixabay.com
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