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Новости /  В мире  

Мужчине на голову с восьмого этажа упал кот

9 сентября 2018 10:45
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Мужчине на голову с восьмого этажа упал кот Человек получил серьёзную травму шейных позвонков.
Человек получил серьёзную травму шейных позвонков.

В Турине мужчина попал в больницу после того, как ему на голову с восьмого этажа здания упал шестикилограммовый кот, сообщает портал "Италия по-русски".

56-летний житель городка Кьери подал иск в суд на иностранку, которой принадлежал кот. Разбирательство состоится в середине сентября. Суду предстоит определить, имеет ли пострадавший право на возмещение ущерба.

Мужчина приехал в Турин совершить покупки на рынке Санта-Рита. Во время инцидента он получил серьёзную травму шейных позвонков.

Муниципальная полиция уже выписала иностранке штраф за то, что она не контролировала перемещения животного, пишет Лайф.


Фото pixabay.com

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