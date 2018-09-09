Мужчине на голову с восьмого этажа упал кот
9 сентября 2018 10:45
140
В Турине мужчина попал в больницу после того, как ему на голову с восьмого этажа здания упал шестикилограммовый кот, сообщает портал "Италия по-русски".
56-летний житель городка Кьери подал иск в суд на иностранку, которой принадлежал кот. Разбирательство состоится в середине сентября. Суду предстоит определить, имеет ли пострадавший право на возмещение ущерба.
Мужчина приехал в Турин совершить покупки на рынке Санта-Рита. Во время инцидента он получил серьёзную травму шейных позвонков.
Муниципальная полиция уже выписала иностранке штраф за то, что она не контролировала перемещения животного, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
146
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
328
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
486
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
927
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1661
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1113
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
496
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1421
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1012
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1095
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1064
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
804
Мероприятия