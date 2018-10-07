Мир реагирует на уход из жизни Монтсеррат Кабалье
7 октября 2018 10:10
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"Уход Монтсеррат Кабалье означает конец великой эпохи лирических певцов". По мнению 95-летнего итальянского оперного и кино-режиссёра Франко Дзеффирелли, "Кабалье – одна из величайших сопрано современности".
Кабалье пела в его постановках "Бала-маскарада" и "Аиды" в миланском театре "Ла Скала" в 70-х годах. Испанская оперная дива умерла в больнице в Барселоне на 86-м году жизни.
Церемония прощания с Монсеррат Кабалье состоится в Барселоне, в центре погребальных ритуалов. Похороны пройдут в понедельник. Соболезнования в связи со смертью певицы выразили Королевский дом, премьер Испании и глава Каталонии, передает Радио Маяк.
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