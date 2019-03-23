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Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой более $50 тысяч в год

23 марта 2019 11:16
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Миллионер открыл вакансию путешественника с зарплатой более $50 тысяч в год
Страховка, проживание и расходы во время путешествий полностью оплачены.

Миллионер из Австралии Мэттью Лепри открыл вакансию личного помощника, который будет путешествовать вместе с ним. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.
В ролике под названием "Самая крутая работа в мире" рассказывается, что сотрудник будет ездить по миру вместе с Лепри и помогать ему вести бизнес в сфере интернет-коммерции и продвигать новые проекты.
Страховка, проживание и расходы во время путешествий полностью оплачены. Минимальная годовая зарплата составит 52 тысячи долларов (почти 3,4 миллиона рублей. — Прим. ред.), сообщает Daily Mail.
"Путешествия в совмещении с работой позволили мне жить идеальной жизнью, и я хочу дать кому-то возможность сделать то же самое со мной рука об руку", — цитирует издание Мэттью.
Среди требований к личному помощнику указаны умение работать с социальными сетями и компьютерная грамотность, организационные навыки, пунктуальность, работоспособность и готовность выйти из зоны комфорта, пишет РИА Новости.

"Я ищу надежного человека, который бы помогал мне с делами, пока мы находимся в пути", — говорит бизнесмен.
Лепри возглавляет четыре онлайн-магазина и путешествует по миру с лекциями о том, как быстро разбогатеть. Его месячный доход составляет 120 тысяч долларов (почти 7,8 миллиона рублей. — Прим. ред.).
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