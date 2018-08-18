Медведеву и Загитову лишили рекордов из-за реформы в фигурном катании
18 августа 2018 11:59
155
Международный союз конькобежцев (ISU) на своём официальном сайте анонсировал старт нового сезона в фигурном катании. Через шесть дней пройдёт первый этап юниорского Гран-при, в преддверии которого спортивные чиновники изменили систему шкалы оценки уровня исполнения программы (GOE, Grade of Execution).
Вместо предыдущего диапазона оценивания элемента от минус трех до плюс трех баллов в ней используется диапазон от минус пяти до плюс пяти. В связи с этим все исторические достижения и мировые рекорды, действующие в фигурном катании на данный момент, аннулируются.
До начала сезона 2018/19 мировыми рекордами в женском фигурном катании владели две россиянки — Евгения Медведева и Алина Загитова, первая — в произвольной, вторая — в технической программе. Общая сумма была наивысшей у Евгении. Но в августе их превзошли кореянка Лим Ён Су и японка Юна Сираива. Так или иначе — но и национальные, и континентальные рекорды теперь будут переписаны, пишет Лайф.
Решение было принято ещё на конгрессе IBU в июне. Как тогда сообщали источники Лайфа, в планах международной федерации было и повышение возрастного ценза для участия в соревнованиях, которое бы означало временный конец карьеры для Загитовой, но введение меры удалось отложить.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
533
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1085
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
834
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1457
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1247
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1274
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
640
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
449
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1838
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1842
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3458
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2610
Мероприятия