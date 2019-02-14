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Марсоход Opportunity прекратил свою работу

14 февраля 2019 09:45
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Марсоход Opportunity прекратил свою работу
Он находится на поверхности Красной планеты почти 15 лет.

Марсоход Opportunity прекратил свою работу. О завершении NASA объявило на пресс-конференции. Это решение было давно ожидаемым, поскольку уже полгода специалисты не могут возобновить связь с марсоходом.

Opportunity находится на поверхности Красной планеты почти 15 лет. Он замолчал летом прошлого года во время марсианской бури. В атмосферу поднялось огромное количество пыли, и аппарат лишился своего главного источника питания – электричества от солнечных батарей, передает Радио Маяк.

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