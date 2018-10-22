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Львица задушила партнёра, с которым прожила восемь лет

22 октября 2018 11:55
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Львица задушила партнёра, с которым прожила восемь лет
Сотрудники зоопарка до сих пор не могут понять, что стало причиной внезапной агрессии.

Работники зоопарка в Миннеаполисе (США) сообщили, что их львица напала на отца своих детёнышей, с которым прожила восемь лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

В заявлении зоопарка говорится, что в день инцидента персонал предупредили о необычном рычании, доносящемся из вольера со львами. На месте сотрудники зоопарка обнаружили драку между 12-летней львицей Зури и 10-летним львом Ньяком.

Работники зоопарка предприняли попытку разнять дерущихся, однако львица крепко вцепилась в горло льва и не отпускала его до тех пор, пока он не перестал двигаться. Вскрытие показало, что лев скончался от удушья вследствие полученных травм.

Куратор зоопарка Дэвид Хаган признался, что работники зоопарка скорбят об утрате своего питомца.

— Сотрудников с животными связывают крепкие узы, и любая потеря сильно отражается на каждом из нас. Для многих они сродни членам семьи, — сообщил он в интервью.

Сотрудники зоопарка в замешательстве и до сих пор не могут понять, что стало причиной внезапной агрессии со стороны их подопечной — особенно учитывая тот факт, что у львов есть общее потомство, пишет Лайф.

Фото: © Twitter /FOX59 News‏

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