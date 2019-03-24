Круизный лайнер потерпел бедствие в шторм на опасном участке у побережья Норвегии из-за отказа двигателей
24 марта 2019 11:26
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Круизный лайнер Viking Sky застрял у берегов Норвегии из-за проблем с двигателем в условиях сильного шторма, сообщает "Морской бюллетень". Корабль подал сигнал бедствия, требуя немедленной помощи, так как начал дрейфовать в сторону суши.
Спасательные службы уже приступили к эвакуации пассажиров и экипажа. По данным портала, на борту находятся около 1500 человек при вместимости судна в 930 пассажиров. Лайнер был сооружен в 2017 году.
Reuters со ссылкой на представителя спасательной команды сообщает, что на борту находятся около 1300 человек. После отправки сигнала бедствия экипаж смог завести двигатель и стать на якорь в нескольких километрах от берега.
В эвакуации участвуют четыре вертолета. Из-за сильного ветра спасательным лодкам пришлось повернуть назад. По словам спасателей, операция затянется надолго. В районе ЧП сложные погодные условия, волны высотой 6-8 метров. Отмечается также, что данный участок считается одним из самых опасных на побережье Норвегии и усеян рифами.
Норвежская спасательная служба опубликовала фотографию из шлюпки, на которой видны большие волны. А телерадиовещательная корпорация NRK показала видео изнутри лайнера, пишет newsru.com.
Видео можно посмотреть здесь.
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