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Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen

22 марта 2019 13:08
118
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.

В Сети появились кадры того, как кот напал на человека за плохое исполнение песни группы Queen. Кадры с проявлением недовольства питомцем опубликовал в YouTube его хозяин Грег Молик. Ролик набрал более 77 тыс. просмотров. На кадрах видно, что питомец по кличке Харви продержался менее 30 секунд, слушая популярную композицию Under Pressure из в исполнении мужчины.
Не выдержав, кот напал на певца и принялся кусать его за руку. Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь, пишет Радио Маяк.

Фото pixabay.com 


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