Кошка испортила картину XVII века
10 января 2019 09:30
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В Британии кошка испортила картину XVII века стоимостью более пяти тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщил искусствовед и владелец питомца Бендор Гросвенор. Эксперт рассказал, что решил удалить с артефакта кисти известного английского портретиста Джона Майкла Райта появившийся конденсат, передает издание The Telegraph. Во время проведения процедур его домашнее животное прыгнуло на картину и когтями повредило предмет искусства.
По всей видимости, владельцу теперь предстоит понести серьезные затраты на реставрацию картины. Впрочем, эксперт оказался человеком с чувством юмора. В своих комментариях он подчеркнул, что кошка, очевидно, не является поклонником произведений художника Джона Райта, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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