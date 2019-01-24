Король Малайзии и «Мисс Москва 2015» решили развестись
24 января 2019 09:11
109
Король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина решили развестись спустя два месяца после свадьбы. Об этом сообщает журнал «СтарХит» со ссылкой на источники. Отмечается, что супруги приняли такое решение из-за «остывших чувств» и частых ссор. Источники издания утверждают, что сейчас они занимаются подготовкой документов для бракоразводного процесса.
6 января стало известно, что Мухаммад V принял решение сложить с себя полномочия главы государства. По версии местных СМИ, после сложения полномочий бывший глава государства выразил желание вернуться в родной регион – султанат Келантан, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
190
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
722
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
910
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1129
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
982
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1322
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1701
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1489
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1838
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2206
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2429
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3659
Мероприятия