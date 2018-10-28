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Компания IKEA извинилась за пост с сравнением женщин и собак

28 октября 2018 11:36
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В сообщении IKEA отмечается, что пост был удален после изучения комментариев.

Компания IKEA в России извинилась и удалила публикацию в социальной сети Facebook, в котором пользователи усмотрели сравнение женщины с собакой.

Опубликованный 16 октября пост начинался словами «если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки». Также он содержал ряд рекомендаций, в том числе «избегайте оборотов "дорогой, нам надо поговорить"».

К сообщению был прикреплен фотоколлаж с изображением собаки, сидящей за столом, на котором стоят тарелка с блинчиками и розетка с вареньем. Пост вызвал волну негодования в сети и вынудил компанию принести извинения, пишут "Известия".

В сообщении IKEA отмечается, что пост был удален после изучения комментариев — из-за того, что показался некоторым подписчикам «спорным» и «неуместным». «Приносим свои извинения пользователям», — говорится в Facebook.
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