Клиент убил сантехника, который устроил 3-часовой обеденный перерыв
21 августа 2018 10:19
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63-летний водопроводчик Гэри Амер был убит после того, как устроил себе трёхчасовой обеденный перерыв. Мужчину забил ножом 67-летний Уильям Тредуэлл, в доме которого несколько дней не было горячей воды, сообщает Daily Mail.
Соседи убийцы рассказали, что Гэри Амер был вызван в дом Тредуэлла в Лондоне из-за отсутствия горячей воды. Немного поработав, сантехник удалился на обеденный перерыв, который длился три часа. Когда мужчина наконец вернулся с обеда, он объявил хозяину дома, что не успеет закончить работу сегодня, и пообещал вернуться на следующий день.
Уильям Тредуэлл стал настаивать, чтобы Амер закончил работу сегодня, но тот сообщил, что у него всё равно нет необходимых деталей. В результате разразился скандал, в ходе которого хозяин дома нанёс сантехнику несколько ударов ножом. Прибывшей на место полиции и скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть мужчины, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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