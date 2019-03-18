К Земле с огромной скоростью летит астероид
18 марта 2019 09:23
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Специалисты NASA сообщили, что по направлению к Земле с огромной скоростью летит астероид. 22 марта он окажется к нашей планете ближе всего. Космический объект пройдёт в 305 тысячах километров, что почти на 80 тысяч меньше, чем расстояние от Луны до Земли. Скорость движения астероида около пяти километров в секунду, а его предполагаемый размер – от 18 до 40 метров, что примерно соответствует параметрам частного дома, передает Радио Маяк.
Это не первый космический объект за месяц, так близко пролетающий возле нашей планеты. До этого крупный астероид сближался с Землёй 5 марта.
Фото pixabay.com
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