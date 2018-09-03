К Японии приближается сильнейший за четверть века тайфун
3 сентября 2018 11:54
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К берегам Японии приближается мощный тайфун Jebi. По прогнозам синоптиков, он достигнет берегов страны уже 4 сентября.
Давление в центре «воронки» тайфуна составляет 940кПа (705 мм ртутного столба) и может возрасти, сообщает Kyodo. Скорость перемещения достигает 234 км/ч. Jebi может стать самым сильным тайфуном в Японии за последние 25 лет. Жителей районов его предполагаемого прохождения призвали быть готовыми к эвакуации.
Предполагается, что тайфун обрушится на острова Сикоку и Кинки, затем, немного ослабнув, направится в сторону провинций Тохоку, Токаи и Хокурику. В некоторых районах за утро 4 сентября выпадет до 150 мм осадков. До Токио он, вероятно, не доберется, но может принести в столицу усиление ветра.
Это 21-й тайфун, идущий на Японию с начала нынешнего года. Жертвами стихии, по данным Kyodo, стали 220 человек, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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