Исторический центр Венеции затопило почти на 75%
30 октября 2018 11:17
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В Венеции исторический центр затопило водой почти на 75% из-за африканского ветра сирокко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что 29 октября около 15:00 по местному времени уровень воды достиг 156 см над уровнем моря. На данный момент по распоряжению мэра города Луиджи Бруньяро на площадь Сан-Марко запретили проход местным жителям и туристам. Такие меры приняты, чтобы избежать несчастных случаев.
Отмечается, что после достижения уровня воды 150 см власти приостановили работу известных в Венеции пароходов вапоретто, являющихся основным видом общественного транспорта.
Фото © Twitter/GD travel
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