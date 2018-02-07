Илон Маск впервые запустил к Марсу частную сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
7 февраля 2018 09:59
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6 февраля в 15:45 (в 23.45 по Мск) сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида). Она выведет полезную нагрузку на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом.
На 2-ой минуте полета оба боковых ускорителя ракеты успешно отсоединились от второй ступени, которая продолжила движение по траектории. Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем канале в Youtube.
Затем произошло отделение второй ступени и сброс головного обтекателя. Спустя 8 минут полета боковые ускорители совершили посадку на первую и вторую посадочные зоны, соответственно. Причем оба ускорителя сели почти одновременно.
Так как пуск является пробным, единственной полезной нагрузкой Falcon Heavy стал личный электромобиль главы компании Илона Маска — вишневый Tesla Roadster с одетым в скафандр производства SpaceX водителем-манекеном (в будущем в таких скафандрах будут летать астронавты компании).
Вторая ступень должна была сесть на морскую платформу «Of Course I Still Love You», но связь с ней во время посадки была потеряна. Как выяснилось позднее, центральный ускоритель промахнулся мимо платформы, так как смог включить только один из трех двигателей. Ускоритель вошел в воду со скоростью около 480 км/ч примерно в ста метрах от платформы. В остальном запуск ракеты был успешным.
Через час после запуска верхняя ступень ракеты достигла высоты 7 тыс. км, сообщил в своем Twitter Илон Маск. »[Ракета] проведет 5 часов в поясах Ван Аллена, а затем попытается произвести финальный прожиг топлива до Марса», — написал основатель SpaceX.
Последний прожиг топлива прошел удачно, затем написал Маск. Он опубликовал в своем Twitter траекторию полета автомобиля, превышающую орбиту Марса. Tesla направится к астероидному поясу.
Ранее Маск подчеркнул, что запущенный им автомобиль будет находиться на орбите «на протяжении миллиардов лет или около того», если ракета не взорвется при взлете», сообщает РБК.
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