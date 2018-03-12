Илон Маск назвал сроки первого испытания корабля для полета на Марс
12 марта 2018 09:42
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск анонсировал первое испытание нового космического корабля для полета на Марс в первой половине 2019 года. Об этом, как передает CNBC News, он заявил в ходе выступления на ежегодной ярмарке технологий SXSW в техасском городе Остин. К этому времени, по данным Маска, корабль уже «будет готов к коротким полетам».
«Мы строим первый марсианский или межпланетный корабль. Я думаю, что он сможет совершать краткие полеты в первой половине следующего года», — объявил на мероприятии основатель SpaceX, заметив однако, смеясь, что «иногда» его планы и ожидания немного завышены. Сейчас задачей этой компании, как напоминает CNBC News, является отправка грузовой миссии на Красную планету к 2022 году. Конечной же целью SpaceX Илон Маск считает создание условий для размещения на Марсе человеческой колонии.
В компании предполагают, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket), которая должна будет вывести в космос межпланетный космический корабль длиной 48 м с оборудованными в нем 40 кабинами для астронавтов, станет способна полностью использоваться повторно. Сейчас в SpaceX работают над этой ракетой-носителем. Она будет высотой 106 м, диаметром 9 м, с полезной нагрузкой до 150 тонн. При этом запуск корабля на Марс, как подчеркивает телеканал, должен обойтись SpaceX дешевле, чем первоначальные запуски ракеты Falcon 1, которые Маск оценивал в сумму от $5 млн до $6 млн. Во сколько в компании оценивают этот полет CNBC News не уточняет, пишет РБК.
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