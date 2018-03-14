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Google запретит рекламу криптовалют и ICO

14 марта 2018 12:48
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Google запретит рекламу криптовалют и ICO
Ранее аналогичный запрет на размещение рекламы криптовалют в январе текущего года ввела и социальная сеть Facebook.

В компании Alphabet, управляющей поисковиком Google, заявили о вводе запрета на размещение рекламы криптовалют и бинарных опционов (ICO). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В американском холдинге пояснили, что решение связано с необходимостью расширения мер по борьбе с продажей новых видов финансовых продуктов с высоким уровнем риска. Кроме того, Alphabet запретит рекламу бинарных опционов. В настоящее время на запросы «купить биткоин» и «бинарные опционы» выводятся по четыре рекламных объявления, сообщает RNS. Отмечается, что запрет на рекламу криптовалют и ICO на доходы Google от рекламы серьезно не повлияет, пишут "Известия".

Ранее портал iz.ru сообщал, что аналогичный запрет на размещение рекламы криптовалют в январе текущего года ввела и социальная сеть Facebook.
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