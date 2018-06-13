Глава контрразведки США рекомендовал болельщикам не брать гаджеты на ЧМ в Россию
13 июня 2018 13:32
Все данные со смартфонов болельщиков, как предупредили в Вашингтоне, «могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам». Аналогичную рекомендацию, по данным Reuters, своим гражданам дали власти Великобритании
Директор Управления национальной контрразведки США (ONCIX) Вильям Эванина посоветовал американцам, направляющимся на чемпионат мира по футболу в Россию, не брать с собой мобильные телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американской контрразведки.
По его словам, данные с мобильных телефонов американцев «могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам». Эванина отметил, что наибольший риск существует для правительственных чиновников и представителей американских корпораций. «Если вы можете обойтись без устройства, то не берите его. Если же вам придется его взять, то не берите с собой основное устройство, а из запасного вынимайте аккумулятор, когда не пользуетесь им», — сказал Эванина.
По словам источника Reuters, спецслужбы Великобритании дали аналогичные рекомендации английским болельщикам и футболистам сборной, пишет РБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
0
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия