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Новости /  В мире  

Глава ФИФА пригласил застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ

7 июля 2018 10:16
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Глава ФИФА пригласил застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ
Он также выразил поддержку подросткам, пожелав им спокойствия и храбрости.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пригласил на финал чемпионата мира в Москву подростков, которые оказались заблокированы в пещере в Таиланде. Копия письма Инфантино опубликована на странице Футбольной ассоциации Таиланда в Facebook, пишет РБК.

«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни и здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира в Москве в качестве гостей. Я искренне надеюсь, что они смогут присоединиться к нам», — говорится в письме Инфантино.

Глава ФИФА также выразил поддержку подросткам, пожелав им спокойствия и храбрости «в это сложное время».

12 подростков из футбольной команды и их тренер пропали без вести 23 июня в пещере Кхао Луанг в заповеднике «Понг Пха». Проход оказался затоплен из-за дождей. 25 июня к спасательно-поисковой операции присоединился спецназ ВМС Таиланда. Военные спасатели нашли всех подростков и их тренера живыми 2 июня, однако не смогли их эвакуировать. МЧС России, а также бизнесмен, глава Tesla Илон Маск предложили тайским властям помощь в спасении подростков.
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