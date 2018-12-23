Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
23 декабря 2018 12:36
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Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Киева по нарушению прав человека в Крыму, сообщает РИА "Новости".
За неё отдали голоса 65 стран, 27 проголосовали против, ещё 70 — воздержались.
Во время выступления на заседании Генассамблеи представитель постпредства РФ подчеркнул, что "эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации".
Дипломат также отметил, что документ является "фальшивым и антироссийским".
Также российская сторона напомнила, что до 2014 года, когда Крым вошёл в состав РФ, полуостров являлся депрессивным регионом в составе Украины. При этом о "крымских татарах стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно".
Кроме того, представитель постпредства пригласил всех желающих посетить Крым, чтобы "спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли права".
— Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым, — добавил он.
Напомним, в 2016 и 2017 годах резолюцию поддержали 70 стран, против высказались 26, воздерживались — 77 и 76 стран соответственно. В списке поддерживающих инициативу украинской стороны — традиционно большинство европейских государств и США, пишет Лайф.
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