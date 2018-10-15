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Футбольный клуб исполнил мечту больного ребёнка и взял его в свой состав

15 октября 2018 11:49
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Футбольный клуб исполнил мечту больного ребёнка и взял его в свой состав
В первой же игре 15-летний Мэттью успешно выступил и забил гол за калифорнийскую команду.

Мальчик, страдающий редкой формой онкологического заболевания, вышел на поле, чтобы сыграть за футбольный клуб Sacramento Republic, который базируется в Калифорнии. В составе команды Мэттью сыграл против Las Vegas Lights и на глазах у десятка тысяч восхищённых фанатов забил гол в ворота противника.

Для подростка это был дебют в профессиональном футболе. Всего несколько дней назад его приняли в состав Sacramento Republic в качестве почётного игрока. Мальчик узнал об этом совершенно неожиданно на пресс-конференции, устроенной прямо в детской больнице, где он проходит лечение. Мэттью стал самым молодым игроком в истории клуба, пишет Лайф.

— Мы очень рады приветствовать Мэттью в клубе и отдаём честь его стремлению играть в составе Sacramento Republic. Его неукротимый дух вдохновил нас, — сказал президент футбольного клуба Бен Гамперт.

Фото pixabay.com


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