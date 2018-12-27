Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке
27 декабря 2018 09:02
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На одном из Канарских островов – Йерро – состоялась торжественная церемония проводов 70-летнего путешественника Жан-Жака Савена в плавание в 450-килограммовой бочке. Столь необычное плавательное средство не имеет двигателя или парусов, поэтому будет перемещаться по океану исключительно благодаря морским течениям и обдувающим ветрам.
При первом после отправления выходе на связь пенсионер сообщил, что ему сопутствует отличная погода, волны достигают всего одного метра в высоту, поэтому он движется со скоростью 2-3 километра в час. Как уточняет ТАСС, СавЕн готовился к путешествию несколько месяцев.
Его бочка из особо прочной фанеры. Внутри есть койка, небольшая кухня, маленький столик с картами и навигационным оборудованием. В полу размещен иллюминатор, через который отважный пенсионер планирует наблюдать за морской жизнью. Одна из главных целей путешественника – протестировать "переносимость человеком одиночества".
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