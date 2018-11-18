Facebook запустил отдельный сайт для поиска работы
18 ноября 2018 10:37
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Социальная сеть "Фейсбук" решила расширить HR-направление. В связи с этим компания запускает отдельный сайт Learn with Facebook, благодаря чему можно публиковать вакансии.
Learn with Facebook представляет собой образовательную платформу. Теперь пользователи могут получить знания для того, чтобы в дальнейшем можно было продвигаться по карьерной лестнице или искать новые вакансии.
Новые курсы разделены на несколько направлений. В частности, есть советы по составлению успешного резюме. Также специалисты учат маркетингу, техникам брать интервью и программированию, пишет Лайф.
Фото: © Facebook
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