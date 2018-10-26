Я нашел ошибку
Главные новости: 
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» за дорожной обстановкой следит Региональный центр управления пассажирскими перевозками
Во время матчей на стадионе «Самара Арена» за дорожной обстановкой следит РЦУПП
Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
Компания «ЖКС» представила снегоуборочную технику на районных смотрах в Самаре
Роскачество дало советы по выбору зимней куртки
Роскачество дало советы по выбору зимней куртки
Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска Он сообщил, что принял это решение по личным мотивам.
Владимир Классен ушел в отставку с поста мэра Жигулевска
Умер Николай Караченцов Артист ушел из жизни за день до своего 74-летия
Умер Николай Караченцов
Ученые обнаружили у ворон способность создавать сложные механизмы
Ученые обнаружили у ворон способность создавать сложные механизмы
Создать объект паблик-арта в Самарской области теперь сможет любой желающий.
Создать объект паблик-арта в Самарской области теперь сможет любой желающий
В день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
В день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
сегодня  Пятница, 26 октября, 13:04
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/10:
USD 65.75
0.12
EUR 74.99
-0.09
Искать
Новости /  В мире  

Евросоюз полностью запретил использование пластиковой посуды и трубочек

26 октября 2018 09:53
108
Евросоюз полностью запретил использование пластиковой посуды и трубочек
Производители должны будут сократить объем выпускаемой упаковочной пленки из пластика на 25%.

Европарламент полностью запретил использование одноразовой посуды, трубочек для коктейлей и других пластиковых предметов с наличием очевидных заменителей на территории стран-участников Европейского содружества. Об этом пишет BBC.

Запрет касается пластиковых тарелок, ножей, вилок, ложек, палочек для воздушных шаров, трубочек, ватных палочек и других предметов.

В постановлении говорится, что производители должны будут сократить объем выпускаемой упаковочной пленки из пластика на 25% в ближайшие семь лет. Производители табака должны будут уменьшить содержание пластика в сигаретных фильтрах на 50% до 2025 года, и на 80% — до 2030 года, пишет hightech.fm.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
338
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
503
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
484
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
545
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
501
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
982
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
806
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1198
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1247
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2359
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1766
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1943
Весь список

Мероприятия
В День народного единства в Самаре будет организован забег «В беге мы едины!»
В Самаре пройдут публичные лекции «Культурная элита запасной столицы»
Театр Капитолия Тузулы (Франция) участвует в фестивале имени Аллы Шелест и в фестивале «Французская осень»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные