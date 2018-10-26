Евросоюз полностью запретил использование пластиковой посуды и трубочек
26 октября 2018 09:53
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Европарламент полностью запретил использование одноразовой посуды, трубочек для коктейлей и других пластиковых предметов с наличием очевидных заменителей на территории стран-участников Европейского содружества. Об этом пишет BBC.
Запрет касается пластиковых тарелок, ножей, вилок, ложек, палочек для воздушных шаров, трубочек, ватных палочек и других предметов.
В постановлении говорится, что производители должны будут сократить объем выпускаемой упаковочной пленки из пластика на 25% в ближайшие семь лет. Производители табака должны будут уменьшить содержание пластика в сигаретных фильтрах на 50% до 2025 года, и на 80% — до 2030 года, пишет hightech.fm.
Фото pixabay.com
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