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Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram

8 марта 2019 11:45
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Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
Об этом сообщил Букингемский дворец.

Королева Великобритании Елизавета II сделала в четверг 7 марта свою первую публикацию в сервисе фотоблогов Instagram.
Ее Величество с помощью iPad разместила на странице королевской семьи в Instagram фотографию написанного в 1843 году письма создателя прообраза современного компьютера - математика и инженера Чарльза Бэббиджа. Оно адресовано принцу Альберту, деятельному супругу королевы Виктории.

"В этом письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении - аналитической машине, первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона", - сказано в пояснении 92-летней королевы к опубликованному снимку.

Изображение письма Бэббиджа появилось в Instagram во время посещения монархом лондонского Музея науки. Там Елизавета II открыла так называемый Центр Смита. Он будет объединять людей, оказывающих поддержку музею. Там будут проводиться различные мероприятия.

Во время посещения музея королева также анонсировала бесплатную летнюю выставку под названием Top Secret ("Совершенно секретно"), передает ТАСС. Она приурочена к столетию Центра правительственной связи - британской спецслужбы со штаб-квартирой в курортном городе Челтнем, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации (аналог Агентства национальной безопасности США).

Королева Великобритании, которой 21 апреля исполняется 93 года, всегда оказывала посильную поддержку созданию цифровых средств коммуникации.

Как отмечает The Daily Mail, вся жизнь Елизаветы II, которой 21 апреля исполняется 93 года, протекала на фоне бурного развития информационных технологий, и королева принимала посильное участие в этом процессе. Например, летом 1953 года телевизионщикам было позволено вести съемку на коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве. Это породило ажиотажный спрос на телевизоры. За считанные недели было продано свыше 500 тысяч телевизоров, что стало своеобразным рекордом.

Через пять лет Елизавета II протестировала новейшую на тот момент систему междугородной телефонной связи. В 1976 году во время визита на военную базу она отправила первое сообщение по электронной почте.

В 1997 году Елизавета II открыла первый веб-сайт королевской семьи www.royal.gov.uk во время посещения школы Kingsbury в лондонском районе Брент. В 2008 году в лондонском офисе компании Google королева загрузила видео на Youtube. А в 2014 году во время визита в Музей науки она отправила свой первый твит.

Добавим, что аккаунт королевской семьи в Instagram появился в 2013 году. В настоящий момент на него подписано 4,6 миллиона интернет-пользователей, пишет newsru.com.

Фото: The Royal Family / Instagram
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