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Эйфелеву башню защитят пуленепробиваемым стеклом

16 июня 2018 11:47
Эйфелеву башню защитят пуленепробиваемым стеклом
Ожидается, что подобные меры помогут обезопасить как сам объект, так и прилегающую к нему зону от террористических атак.

По информации Би-би-си, пуленепробиваемое стекло толщиной 6,5 см защитит две стороны башни, две другие будут ограждены металлическим забором. Сообщается, что перед заграждением поставят дополнительно 420 специальных блоков на случай возможной автомобильной атаки.

Общая стоимость всех конструкций составит порядка €35 млн. Их планируется установить к середине июля, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет, для этого минкультуры Франции изучит все цвета, в которые когда-либо она была окрашена за 129-летнюю историю. Известно, что для одной из главных достопримечательностей Парижа был разработан собственный цвет. С 1968 года ее каждые семь лет красят в «коричневый эйфелевый», пишут "Известия".
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