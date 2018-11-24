Эйфелеву башню сегодня закроют из-за протестующих
24 ноября 2018 11:38
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Визитная карточка Парижа, Эйфелева башня, будет закрыта для посещений в субботу, 24 ноября, из-за ожидающихся массовых акций протеста во французской столице. Об этом сообщается в официальном Twitter достопримечательности.
— Из-за предстоящих событий на Марсовом поле 24 октября я буду закрыта для публики, — говорится в сообщении.
Закрытие башни связано с неутихающими во Франции акциями протеста против повышения цен на топливо и повышения налогов. Ожидается, что в город приедет около 30 тысяч человек. Ранее в префектуре Парижа сообщили, что безопасность на улицах в субботу будут обеспечивать около 3 тысяч полицейских и жандармов, пишет Лайф.
Напомним, масштабные акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Протестующих прозвали "жёлтыми жилетами" из-за характерной накидки, обязательной для французских водителей.
Фото pixabay.com
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