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Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи

15 июня 2018 12:38
Дождь из драгоценных камней обрушился на Гавайи
Это оливин — драгоценный камень, один из самых распространенных минералов на планете.

Извержение вулкана Килауза, которое длится пятую неделю на Гавайях, привело к выбросу драгоценных камней оливин зеленого цвета, пишет Daily Mail.

Местные жители находят эти камни на улицах и пляжах, уверяя, что на острове идет самый настоящий дождь из них.
Геологи, которые изучают состав лавы вулкана Килауэа, подтверждают: обнаружение камней действительно связано с извержением.

Оливин — драгоценный камень, один из самых распространенных минералов на планете. Другое название камня — перидот. Его используют для изготовления украшений, и в некоторых случаях стоимость камня доходит до $450 за карат.

Мощное извержение Килауэа началось 3 мая. Оно сопровождалось землетрясением магнитудой 6,9. Потоки лавы протекают через весь остров, уничтожая леса, дороги, озера, не говоря уже о постройках и инфраструктуре, пишут "Известия".
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