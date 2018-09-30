Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек
30 сентября 2018 12:44
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Число жертв землетрясения и цунами в индонезийском городе Палу достигло 420 человек, сообщает телеканал Kompas со ссылкой на главу Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Чиновник отметил, что речь идёт о жертвах только в городе Палу. Число погибших из-за стихии в двух других округах пока не подсчитано.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло накануне, 28 сентября, в городе Палу в Индонезии, после чего возникло цунами, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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