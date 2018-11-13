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Число жертв масштабного лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек

13 ноября 2018 10:39
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Число жертв масштабного лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек
Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров.

Число жертв лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщают местные власти. Больше всего погибших -13- обнаружены в городе Парадайс, еще три – в регионе Конкоу".

Лесной пожар на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. Он охватил почти 45 тысяч гектаров. Огонь разрушил около 6,5 тысяч строений.

Тем временем, на юге Калифорнии бушуют два пожара. Один из них охватил территорию в 33 тысячи гектаров. Другой распространился на 2 тысячи гектаров и уже почти локализован. Уничтожены около двухсот строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек. Президент США объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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