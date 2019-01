Букмекеры предвещают победу России на Евровидении–2019

86

Букмекерские конторы в Европе уже начали принимать ставки на результаты конкурса Евровидение–2019, который пройдёт в Тель-Авиве c 14 по 18 мая. Наилучшие шансы на победу у представителя России, хотя его имя, как и многих других участников, пока неизвестно.Во многом это связано с недавними сообщениями о том, что в этом году представить нашу страну может певец Сергей Лазарев, уже выступавший на конкурсе в 2016-м. Тогда, несмотря на занятое третье место, его песня You are the only one полюбилась западному слушателю, а сам Сергей стал периодически появляться на евросайтах и в прессе.Но стоит учитывать, что на данный момент участие Лазарева в конкурсе не подтвердили ни его представители, ни представители ВГТРК, которая будет транслировать конкурс на территории России, а значит, ситуация ещё может поменяться в любую сторону, пишет Лайф