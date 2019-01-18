Букмекеры предвещают победу России на Евровидении–2019
18 января 2019 12:04
86
Букмекерские конторы в Европе уже начали принимать ставки на результаты конкурса Евровидение–2019, который пройдёт в Тель-Авиве c 14 по 18 мая. Наилучшие шансы на победу у представителя России, хотя его имя, как и многих других участников, пока неизвестно.
Во многом это связано с недавними сообщениями о том, что в этом году представить нашу страну может певец Сергей Лазарев, уже выступавший на конкурсе в 2016-м. Тогда, несмотря на занятое третье место, его песня You are the only one полюбилась западному слушателю, а сам Сергей стал периодически появляться на евросайтах и в прессе.
Но стоит учитывать, что на данный момент участие Лазарева в конкурсе не подтвердили ни его представители, ни представители ВГТРК, которая будет транслировать конкурс на территории России, а значит, ситуация ещё может поменяться в любую сторону, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
573
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
756
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
972
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
866
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1163
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
779
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1562
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1365
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1717
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2088
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2298
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3516
Мероприятия