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Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету

25 ноября 2018 11:58
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Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету
Это связано с появлением в магазинах кормов для животных, в составе которых нет животного белка.

Королевское общество по защите животных от жестокого обращения в Великобритании предупредило жителей страны об опасности перевода кошек на вегетарианское или веганское питание. Об этом пишет газета The Telegraph.

Сотрудники организации обеспокоены появлением в магазинах кормов для животных, в составе которых нет животного белка. По их словам, кошки могут серьезно заболеть, если будут питаться исключительно растительной пищей. В теории такое питание может быть приемлемо для собак, которые всеядны по своей природе, однако кошки плотоядны и мясо им жизненно необходимо.

Принудительный перевод кошек на вегетарианское питание будет расцениваться как жестокое обращение, за что их владельцев могут привлечь к уголовной ответственности в виде штрафа или тюремного заключения, пишут "Известия".
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