Британские школьницы пожаловались на унисекс-туалеты
19 февраля 2019 13:59
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Появление унисекс-туалетов в британских школах должно было стереть половые различия между ученицами и учениками. Правда, всё происходит на деле с точностью до наоборот. Об этом сообщает Daily Mail.
Школьницы теперь боятся пользоваться общими туалетами. Дело в том, что они опасаются резких высказываний мальчиков относительно месячных. Также девочки боятся сексуальных домогательств.
Некоторые девочки вообще избегают ходить в туалет в школьные часы из-за жестоких насмешек со стороны мальчиков, а также отсутствия уединения. Другие же девочки стараются не пить воды, чтобы им не приходилось ходить в уборную, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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