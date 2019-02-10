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Британка захотела имплантировать себе в пятки каблуки

10 февраля 2019 12:28
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Британка захотела имплантировать себе в пятки каблуки
По словам девушки, подобные изменения позволят ей стать выше.

Звезда британского телешоу Big Brother и большая фанатка пластической хирургии Салли Эксл заявила о намерении изменить форму пяток, имплантировав в них каблуки, пишет Daily Mail.
По словам девушки, подобные изменения позволят ей стать выше.

«Такие операции делают в Корее. Не знаю, в какой из Корей. В одной из них нет интернета», — заявила Эксл.

При этом пластические хирурги отметили, что операций на пятки не существует и имплантатов-«каблуков» тоже.

Эксл неоднократно обращалась к помощи пластических хирургов. Она дважды увеличивала грудь и три раза корректировала форму носа. По ее словам, это сделало ее знаменитой и значительно увеличило количество подписчиков в соцсетях, пишут "Известия".


pixabay.com
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