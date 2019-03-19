Bloomberg сообщил о вмешательстве Boeing в проверку собственных самолетов
19 марта 2019 10:01
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Сотрудники Boeing, работавшие на аутсорсе, сами проверяли ПО систем управления самолетами этой компании, пишет Bloomberg. По его данным, ситуация вокруг производителя привела к разногласиям в управлении гражданской авиации США
У компании Boeing была возможность повлиять на проверку безопасности собственных самолетов, пишет Bloomberg. По данным агентства, по крайней мере часть программного обеспечения, необходимого для управления полетами модели 737 MAX, проходила сертификацию у самих сотрудников Boeing, работавших на аутсорсе. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с деталями проверки.
Bloomberg также отмечает, что сотрудники Федерального управления гражданской авиации США (FAA) еще семь лет назад заявляли, что компания имеет слишком большое влияние при оценке безопасности ее собственных самолетов. Это привело к проверке со стороны аудиторами департамента транспорта, которые пришли к выводу, что FAA не приняло достаточно мер, чтобы привлечь Boeing к ответственности. Проверка 2012 года также показала, что ситуация вокруг Boeing создала в управлении «негативную рабочую среду» из-за разногласий между сотрудниками по этому вопросу.
Ранее аналогичные данные выяснила Seattle Times: расследование издания показало, что американский регулятор, ссылаясь на отсутствие финансирования и ресурсов, на протяжении многих лет делегировал Boeing все больше полномочий для оценки безопасности, а компания, в свою очередь, проводила анализ с критическими недостатками.
В свою очередь, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что прокуратура и Министерство транспорта США начали проверку обстоятельств выдачи FAA разрешения на полеты самолетов Boeing 737 Max. В частности, это касается системы стабилизации самолета (Maneuvering Characteristics Augmentation System, MCAS). Эта функция появилась у четвертого поколения самолетов Boeing 737, она автоматически определяет положение носа лайнера относительно линии горизонта и предназначена для предотвращения сваливания при низкоскоростном полете с опущенным носом.
Эту систему называют среди возможных причин крушения 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года, тогда стало известно, что MCAS может сработать без причины, основываясь на неисправных показаниях датчиков.
10 марта 2019 года разбился Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines. На борту самолета были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не выжил, пишет РБК.
Фото pixabay.com
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