Астрономы предупредили о приближении к Земле крупного астероида
3 марта 2018 10:11
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Ученые сообщили, сколько раз астероиды сблизятся с Землей за ближайшие годы. Центр «Антистихия» сообщил, что за ближайшие 32 года это случится порядка 11 раз.
Среди всех прогнозирующихся сближений одно является самым опасным. Речь идет о случае с астероидом Апофисом. Через 11 лет он приблизится к нашей планете. Их будет отделять 38,4 тысячи километров.
На Земле более сотни астероидных кратеров. Самый крупный российский – Попигайская котловина. Столкновение произошло около 36 миллионов лет назад, передает Радио Маяк.
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