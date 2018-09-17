Аргентинца наказали за непристойную шутку над россиянкой во время ЧМ‐2018
17 сентября 2018 12:55
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Министерство безопасности Аргентины запретило болельщику, жестоко пошутившему над гражданкой РФ во время ЧМ-2018, посещать футбольные матчи в течение двух лет, даже невзирая на то, что он извинился. Об этом сообщает NTV.
Аналогичный приговор ждёт ещё двоих аргентинцев за то, что они попросили мужчину в тюрбане сказать на камеру слово "бомба" по-испански.
Во время чемпионата мира 47-летний Нестор Пенови выложил в Сеть видео, на котором просил россиянку, не говорящую по-испански, повторять за ним слова "сексистского содержания".
Напомним, что после выходки мужчины ему по инициативе властей Аргентины запретили посещать оставшиеся матчи ЧМ и он был вынужден отправиться домой, пишет Лайф.
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