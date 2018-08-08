Я нашел ошибку
Главные новости: 
Директор по региональной политике АНО
Александр Зорин: "Формат стратегических сессий позволяет согласовать интересы всех сторон"
Срок действия акции — с 01.08.2018 по 14.10.2018.
Сбербанк запускает осеннюю акцию по потребительским кредитам
В Самарской области полицейский задержан за взятку в 600 тысяч рублей
В Самарской области полицейский задержан за взятку в 600 тысяч рублей
Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги Пассажиропоток, который каждый день проходит через Липяги, составляет, по оценкам, более 3000 человек.
Жители Самарской области определи, какие услуги нужны на станции Липяги
Умер тележурналист Михаил Лещинский О дате и месте прощания пока не сообщается.
Умер тележурналист Михаил Лещинский
В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб
В Самарской области грузовик Mercedes-Benz врезался в КАМАЗ, водитель погиб
Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
сегодня  Среда, 8 августа, 14:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/08:
USD 63.54
0.04
EUR 73.56
0.15
Искать
Новости /  В мире  

Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома

8 августа 2018 13:23
68
Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
Ранее эксперты предположили, что голосовой помощник в ожидании фразы "Привет, Siri" подслушивает владельцев.

Смартфоны iPhone и в частности голосовой помощник Siri не записывают разговоры пользователей смартфонов без их ведома. С таким заявлением выступил глава корпорации Apple в ответ на требование членов Конгресса США прокомментировать слухи о тайной "прослушке" владельцев яблочных телефонов.

Поводом для подобных догадок стало предположение некоторых американских экспертов о том, что гаджеты в ожидании фразы "Привет, Siri" прослушивают и записывают всё, что говорит пользователь. В Apple заверили, что iPhone не только не прослушивает владельцев, но и не даёт это делать сторонним приложениям.

В корпорации подчеркнули, что софт незамедлительно удаляется после первой же попытки подслушать пользователя. Как утверждают в Apple, гаджет также не собирает данные геолокации без разрешения, сообщает "Лайф".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
263
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
719
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
628
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1168
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
937
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
980
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1576
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1562
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3250
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2336
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3476
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
770
Весь список

Мероприятия
В Красноярском районе прошла Спартакиада для пожилых
Минспорта СО: К Дню физкультурника разыгрываем 2 абонемента на 3 месяца (бассейн+тренажерный зал)
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Куйбышевского и Волжского районов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда