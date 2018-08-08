Apple заверила, что iPhone не записывает разговоры пользователей без их ведома
8 августа 2018 13:23
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Смартфоны iPhone и в частности голосовой помощник Siri не записывают разговоры пользователей смартфонов без их ведома. С таким заявлением выступил глава корпорации Apple в ответ на требование членов Конгресса США прокомментировать слухи о тайной "прослушке" владельцев яблочных телефонов.
Поводом для подобных догадок стало предположение некоторых американских экспертов о том, что гаджеты в ожидании фразы "Привет, Siri" прослушивают и записывают всё, что говорит пользователь. В Apple заверили, что iPhone не только не прослушивает владельцев, но и не даёт это делать сторонним приложениям.
В корпорации подчеркнули, что софт незамедлительно удаляется после первой же попытки подслушать пользователя. Как утверждают в Apple, гаджет также не собирает данные геолокации без разрешения, сообщает "Лайф".
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