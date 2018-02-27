Apple выпустит три новые модели iPhone в 2018 году
27 февраля 2018 12:46
176
Американская корпорация Apple планирует выпустить три новых модели iPhone к концу 2018 года.
Сообщается, что среди них будет телефон с самой большой диагональю дисплея за всё время существования компании, а также обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.
Предположительно, корпус смартфона с самым большим дисплеем останется как у iPhone 8 Plus, а сам экран увеличится за счет отсутствия рамок. Как сообщает сетевое издание m24.ru, предположительно у смартфона появятся слоты под две сим-карты, но данное решение не окончательное.
Также стало известно, что во всех трех новых моделях будет работать технология Face ID. Экран займет всю поверхность устройства. Новый телефон и обновленная версия iPhone X будут выпускаться в золотом варианте, а в бюджетной версии края корпуса и дисплей заменят доступными аналогами для снижения стоимости.
Предположительно о новых устройствах корпорация Apple объявит осенью 2018 года, однако планы компании могут измениться, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
522
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
465
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
964
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
685
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
731
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2080
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1345
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
628
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3762
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2164
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2603
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2498
Мероприятия