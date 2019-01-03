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Новости /  В мире  

Apple признала, что новые iPhone плохо продаются

3 января 2019 12:38
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Apple признала, что новые iPhone плохо продаются
Акции упали еще на 8%

2 января 2019 года Тим Кук опубликовал открытое письмо к инвестором. В нем сказано о вынужденной необходимости пересмотреть ожидаемую выручку за первый квартал 2019 года.
Изначально прогнозы Apple составляли от $89 до $93 млрд. Увы, компания вынуждена сойтись на цифре в $84 млрд.
Причина такого снижения — недостаточное количество проданных айфонов, которые являются основой бизнеса компании.

Тим Кук напомнил и о «замедлении экономики Китая и рекордном падении роста ВВП за последние 25 лет».
"Мы не предвидели масштабов столь сильного экономического спада, в частности, в Великом Китае. Изменения наших прогнозов связано именно с продажами iPhone, iPad и Mac в этой стране", — Тим Кук

Впрочем, СЕО Apple признал, что «продажи новых моделей iPhone были не такими сильными, как ждали в компании».
Если прогноз сбудется, то Apple впервые за 18 лет будет вынуждена отчитываться о снижении выручки за первый квартал года. Финансовый отчет будет опубликован 29 января.

На фоне этой новости акции компании упали сразу на 8%, пишет Лайф.

pixabay.com

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