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Apple представила iPhone XR с новейшим процессором

13 сентября 2018 09:56
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Apple представила iPhone XR с новейшим процессором
Эта модель получила одну камеру. Она интересна богатым ассортиментом цветов корпуса.

Apple представила iPhone XR на презентации в театре Стива Джобса. Эта модель получила 6,1-дюймовый LCD-экран и одинарную камеру.
Внешне это скрещённые X и 8: безрамочный корпус с "чёлкой" от "десятки", а грани и задняя панель — от "восьмёрки". Смартфон выйдет в пяти вариантах расцветок: чёрном, белом, синем, коричневом, красном и жёлтом.

iPhone XR также оснащён новейшим процессором A12 Bionic и 3D-сканером лица Face ID. Технологии 3D-Touch в нём не будет.
Смартфон интересен основной камерой. Её разрешение — 12 Мп. Несмотря на наличие лишь одного модуля, она получила портретный режим.
Сильная сторона устройства — автономность. Он живёт на полтора часа дольше iPhone 8 Plus.

iPhone Xr выйдет позднее Xs и Xs Max. Его продажи стартуют 19 октября.
До него Apple представила iPhone Xs и Xs Max. Они будут доступны в трёх цветах корпуса: серебряном, золотом и космическом сером, пишет Лайф.

Фото pixabay.com

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