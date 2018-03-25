Apple готовит эмодзи для людей с ограниченными возможностями
25 марта 2018 10:47
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Компания Apple продолжает расширять коллекцию фирменных смайликов. Список эмодзи пополнился 13 иконками, предназначенными для пользователей с ограниченными возможностями. Об этом пишет The Independent.
В коллекции новых смайликов — изображения собаки-поводыря, слухового аппарата, протезов руки и ноги, инвалидной коляски. Также Apple включила в эмодзи язык жестов.
«Один из семи живущих на планете людей относится к людям с ограниченными возможностями. Это могут быть проблемы со зрением, слухом, двигательным аппаратом или какая-либо скрытая проблема», — объяснили в Apple решение пополнить список эмодзи.
Как отметили в компании, новые иконки не отображают всех проявлений инвалидности, но являются отправной точкой в расширении возможностей общения. Предполагается, что список будет полностью готов к 2019 году, пишут "Известия".
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